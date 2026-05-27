پخش زنده
امروز: -
پویش نذر قربانی به منظور جمع آوری نذورات عید قربان برای نیازمندان با هدف حمایت از خانوادههای نیازمند در خوزستان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) خوزستان گفت: به مناسبت عید سعید قربان، پایگاههای قربانی با هدف تسهیل در خرید و ذبح دام زنده توسط کمیته امداد در سطح استان برپا شده است.
جمال شیبه افزود: در راستای اقدامات اجرایی قرارگاه مردمی، حمایتی و اجتماعی ایران همدل و با هدف ارتقای رفاه غذایی خانوادههای نیازمند، کمیته امداد استان آمادگی دارد نذورات مردم نیکوکار در عید سعید قربان را همچون سالهای گذشته جهت توزیع میان نیازمندان دریافت کند.
او این پویش را فرصتی مناسب برای احیای سنت حسنه قربانی و ترویج فرهنگ انفاق و کمک به محرومان دانست و گفت: مشارکت مردم در این حرکت انساندوستانه میتواند گرهگشای مشکلات بسیاری از خانوادههای نیازمند باشد.
مدیرکل کمیته امداد خوزستان افزود: پس از دریافت نذورات نقدی به نیابت از نیکوکاران، وجوه جمعآوریشده گوشت قربانی میان نیازمندان شناساییشده، در کوتاهترین زمان ممکن هزینه و اقدام میشود.
شیبه با اشاره به اینکه دفاتر کمیته امداد و مراکز نیکوکاری سراسر خوزستان از عید قربان تا عید غدیر آماده دریافت نذورات نقدی و غیرنقدی مردم هستند گفت: گوشت قربانی در کمترین زمان ممکن به دست خانوادههای نیازمند، بهویژه در مناطق محروم و کمبرخوردار خواهد رسید.
او ادامه داد: مردم نیکوکار و خیران میتوانند از طریق کد دستوری #۰۶۱۸۸۷۷، شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۴۰۵۷۵ متعلق به صندوق امداد ولایت و یا نرمافزار صدقه من، در این نذر قربانی با هر توان مالی مشارکت کنند.