به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مراسم دعای پرفیض عرفه در حرم شاهچراغ و برخی مساجد استان فارس برگزار شد و مومنان همصدا با حاجیان بیت الله الحرام ندای استغفار، ثنا و ستایش به درگاه الهی سر دادند.

روز عرفه، از مهم‌ترین روز‌های معنوی در تقویم اسلامی به شمار می‌رود و به عنوان فرصتی برای بازگشت، دعا و آمرزش شناخته می‌شود.