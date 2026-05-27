پخش زنده
امروز: -
مردم ولایتمدار رباطکریم در هشتاد و هفتمین شب پیاپی شهادت رهبر فقید انقلاب، با تجمعی باشکوه، اتحاد و تبعیت محض از فرمانهای حضرت آیتالله مجتبی خامنهای را تنها راه پیروزی در برابر دشمنان دانستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه سلسله تجمعات خودجوش مردمی، میدان اصلی شهرستان رباطکریم شامگاه امروز میزبان هشتاد و هفتمین میعاد شبانه اهالی «دیار کریمان» بود. مردم این شهرستان که از نخستین روزهای پس از شهادت مظلومانه حضرت آیتالله علی خامنهای در میدان حضور دارند، بار دیگر بر عهد خود با آرمانهای امام امت پای فشردند.
شرکتکنندگان در این اجتماع حماسی، با سر دادن شعارهای وحدتآفرین، پیروزی در شرایط کنونی و غلبه بر توطئههای دشمن را در گرو حفظ انسجام ملی و اطاعت کامل از دستورات رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله مجتبی خامنهای قلمداد کردند.