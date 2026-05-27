اعلام برنامههای دهه امامت و ولایت در کهگیلویه و بویراحمد
برنامههای امسال دهه امامت و ولایت در کهگیلویه و بویراحمد با شعار غدیر، میثاق امت با ولایت برگزار میشود.
حجت الاسلام مصطفی شجاعیان با بیان اینکه در دهه امامت و ولایت، باید یاد و راه امامان معصوم را زنده نگه داریم و از برکات ولایت در هدایت جامعه بهرهمند شویم گفت: این ایام فرصت مغتنمی برای تجدید بیعت با ولایت و تقویت روحیه انقلابی و ولایی در جامعه است تا بتوانیم در مسیر حق و عدالت حرکت کنیم و از برکات ولایت بهرهمند شویم.
مدیر بنیاد غدیر در استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: باید تلاش کنیم تا فرهنگ امامت و ولایت را در تمام ابعاد جامعه نهادینه و نسلهای آینده را با سیره امام علی (ع) و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب آشنا سازیم.
شجاعیان با اشاره به اینکه برنامههای دهه امامت و ولایت در کهگیلویه و بویراحمد با شعارغدیر، میثاق امت با ولایت به عنوان شعار امسال برگزار میشود افزود: برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری مرتبط با امامت و ولایت، برپایی سخنرانیها و نشستهای علمی و فرهنگی با موضوع امامت امام علی (ع) و ولایت فقیه و اجرای برنامههای فرهنگی در مدارس و دانشگاهها از جمله برنامههای دهه امامت و ولایت در کهگیلویه و بویراحمد است.
وی برگزاری جشنهای محوری در سطح استان و شهرهای مختلف، نصب بنرها و پلاکاردهای تبریک و اطلاعرسانی در اماکن عمومی و اجرای برنامههای رسانهای و تبلیغاتی در رسانههای ملی و محلی را از دیگر برنامههای دهه امامت و ولایت در کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرد و گفت: بازسازی واقعه غدیر در تجمعات شبانه مردمی، شب شعر روایت ولایت توسط شاعران، تولید نماهنگ «عهد روشن» و اجرای نمایش خیابانی عهد روشن با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان را از دیگر برنامههای این دهه است.
مدیر بنیاد غدیر کهگیلویه و بویراحمد برپایی مواکب در شهرها و مناطق، نشستهای تبیینی، مسابقات قرآنی، نقاشی و فرهنگی، نشستهای فرهنگی و تبیینی را از دیگر برنامههای برنامههای دهه امامت و ولایت در استان بیان کرد و گفت: این دهه فرصت مناسبی است تا با تجدید بیعت و اتحاد، به سمت آیندهای روشن و پرامید حرکت کنیم و در راه حفظ و ترویج ارزشهای اسلامی و انقلابی کوشا باشیم.