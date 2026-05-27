نماینده ولیفقیه در آذربایجانغربی و امام جمعه ارومیه گفت:حج مقدمهای برای شکلگیری وحدت و انسجام میان مسلمانان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی، در خطبههای نماز عید قربان که مصلای امام خمینی (ره) ارومیه برگزار شد، با اشاره به اینکه حج نمادی از آمادگی مسلمانان برای گذشتن از ارزشمندترین داراییهای خود در راه خداوند متعال است گفت: حج مقدمهای برای شکلگیری وحدت و انسجام میان مسلمانان است و یکی از مهمترین اهداف اسلام، اجتماع مردم و تشکیل امت واحده اسلامی به شمار میرود.
امام جمعه ارومیه، حج را عملی عبادی و سیاسی و سرشار از اسرار الهی توصیف کرد و گفت: خداوند متعال در قرآن کریم، حج را بر مسلمانانی که توان جسمی و مالی دارند واجب کرده است.
وی افزود: در خانه خدا، مسلمانان فارغ از تفاوتهای قومی، نژادی و ملیتی، با پوششی یکسان و به دور از تعلقات دنیوی، در محضر الهی گرد هم میآیند و جلوهای از برابری و بندگی را به نمایش میگذارند.
نماینده ولیفقیه در آذربایجان غربی این عید را از ایام پرفضیلت و ارزشمند اسلامی دانست و گفت: موضوع قربانی کردن در راه خداوند، از آغاز خلقت بشر مطرح بوده و در قرآن کریم نیز ماجرای حضرت ابراهیم (ع) و آمادگی ایشان برای قربانی کردن فرزندش، بهعنوان نمونهای از اخلاص و بندگی به تصویر کشیده شده است.
وی تاکید کرد: مساله مهم امروز برای کشور و جهان اسلام وحدت و همبستگی است واگر همیشه حفط شود همیشه قدرتمند خواهیم بود