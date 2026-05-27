رئیس سازمان حج و زیارت گفت: با هماهنگی کشور میزبان، مراسم‌های صحرای عرفات از جمله مراسم برائت از مشرکین و دعای عرفه بدون هیچ مشکل خاصی برگزار شد و براساس برنامه ریزی‌هایی که انجام شده، تمامی خدمات به حجاج ایرانی در ایام تشریق به خوبی انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا رشیدیان گفت: یکی از حساس‌ترین برنامه‌های حج، برنامه ریزی برای ایام تشریق است که این برنامه ریزی‌ها با بستن قراداد‌های متعدد با کشور میزبان از ایران شروع می‌شود و به محض ورود کاروان‌های ایرانی به مکه، برنامه ریزی‌ها از روز هفتم ذی الحجه وارد فاز اجرایی می‌شوند. از نیمه شب روز هشتم ذی الحجه انتقال زائران اهل سنت به منا آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: اقدامات دیگری همچون راهنمای گمشدگان، هیئت پزشکی، انتقال تغدیه و امکانات تدارکاتی زائران به خوبی انجام شد و در تمامی خدماتی که برای ۳۰ هزار نفر در عرفات مهیا شده بود، مشکل خاصی که تبدیل به بحران شود، نداشتیم.

رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه در عرفات دو مراسم اصلی داشتیم؛ یکی مراسم برائت از مشرکین و دیگری دعای عرفه، گفت: شب هشتم ذی الحجه با معاون وزارت حج عربستان جلسه‌ای داشتیم که مقدمات برگزاری این دو مراسم را با آنها هماهنگ کردیم و این مراسم کاملا در چارچوب هماهنگ شده و با همکاری کشور میزبان بدون تنش برگزار شد.

رشیدیان تصریح کرد: ۵۵ هزار نفر که برای حج تمتع ثبت نام کردند، اما متاسفانه باتوجه به کاهش تعدادی از ۸۶ هزار نفر به ۳۰ هزار نفر، امکان تشرف به سرزمین وحی از آنها گرفته شد، حجاج ایرانی به یاد آن افراد هم در صحرای عرفات بودند و برایشان دعا کردند.