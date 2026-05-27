عید قربان ، عید بندگی و خودسازی است و تقوای الهی راه رسیدن به قرب الی ا... است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نماینده ولی فقیه در استان در خطبه‌های نماز عید سعید قربان که در مسجد امام حسین (علیه‌السلام) بیرجند برگزار شد عید را روز بازگشت انسان به سمت خدا و مسیر اولیاءا.. عنوان کرد و گفت: کسانیکه که از این مسیر الهی تبعیت نمی‌کنند ازمسیر خودسازی خارج شده و از شیاطین روزگار تبعیت خواهند کرد.

آیت الله عبادی افزود: مایه امیدواری است که به پشتوانه ولایت و رهبری انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران امروز فریاد عدالتخواهی به عنوان بیداری در همه جهان موج می‌زند و برخلاف آنجه در گذشته تاریخ بوده دیگر آن مکر‌ها، دغل بازی‌ها به رسوایی کشیده شده و در شرایطی قرار گرفتیم که تمام کفر در مقابل اسلام ایستاده که به پشتوانه رشادت‌ها و شهادت طلبی مردم پایدار نخواهد بود.

نماینده ولی فقیه در استان گفت: بر طبق وعده خدا و معصومین (ع) بعد از اینکه جهان پر از ظلم و جور شود پر از عدل خواهد شد و ظلم رفتنی است و اسلام پیروز است و این عید حقیقی مومنان و مسلمانان خواهد بود.