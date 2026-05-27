دوره ضمن خدمت طب رزم و خاموش کردن آتش با حضور نجاتگران هلال احمر در آباده برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،رئیس شعبه جمعیت هلال احمر آباده گفت: دوره ضمن خدمت کد ۲ با محوریت طب رزم وخاموش کردن آتش با حضور ۲۰ نفر از کارکنان و نجاتگران این جمعیت برگزار شد.

علی سعادتمند افزود: برگزاری این دوره‌ها نقش مؤثری در افزایش توانمندی کارکنان و نجاتگران در مواجهه با حوادث، به خصوص در خاموش کردن آتش و ارائه خدمات امدادی ایفا می‌کند.

رییس شعبه جمعیت هلال احمر آباده بیان کرد: در این دوره آموزشی، مباحث مرتبط با طب رزم، اصول اولیه امدادرسانی در شرایط حادثه و نکات کاربردی در خاموش کردن آتش برای شرکت‌کنندگان تشریح و آموزش داده شد.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.