شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان با میانگین ۶۸ وضعیت قابل‌قبول را نشان می‌دهد.

هوای اصفهان همچنان قابل‌قبول است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۶ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به صبح امروز چهارشنبه ۶ خرداد‌ماه با میانگین ۶۸ وضعیت در قابل‌قبول است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه پارک زمزم با ۷۵، دانشگاه صنعتی با ۸۴، رهنان با ۷۶، زینبیه با ۹۵، سپاهان‌شهر با ۸۷ فیض با ۶۲، کاوه با ۶۶، کردآباد با ۹۱، فرشادی با ۷۴ AQ در وضعیت زرد و قابل قبول است.

این شاخص در ایستگاه‌های بیمارستان صاحب الزمان شهرضا با ۸۷، نجف‌آباد با ۷۷، قهجاورستان با ۸۴، سگزی با ۹۵، خمینی‌شهر با ۶۶، مبارکه با ۸۷ AQl در وضعیت زرد و قابل قبول است.

همچنین شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های شهر‌های زرین‌شهر با ۱۲۲، شاهین شهر با ۱۰۸، کاشان با ۱۴۶ AQl در وضعیت نارنجی و دارای هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و دیگر ایستگاه‌ها هم امروز قطع است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.