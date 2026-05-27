مردم انقلابی شهرستان پردیس در هشتاد و هفتمین شب پیاپی پس از شهادت رهبر فقید انقلاب، با تجمعی پرشور، بر تداوم مسیر مقاومت و بیعت با حضرت آیتالله مجتبی خامنهای تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان پردیس شامگاه امروز شاهد برگزاری هشتاد و هفتمین «قرار شبانه» مردم ولایتمدار این دیار بود. این اجتماع که از نخستین روزهای شهادت جانسوز حضرت آیتالله علی خامنهای بهصورت مستمر برپا شده، بار دیگر به تجلیگاه وحدت و میثاق اهالی پردیس تبدیل شد.
در این مراسم، اقشار مختلف مردم با حضور در میدان اصلی شهر، ضمن گرامیداشت یاد و مجاهدتهای رهبر شهید امت، حمایت قاطع خود را از تدابیر رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله مجتبی خامنهای در مقابله با جبهه استکبار اعلام کردند. مداحی در سوگ امام امت و قرائت میثاقنامه وفاداری از بخشهای اصلی این برنامه بود.