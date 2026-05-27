مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان از توقف فعالیت شرکت کربن بلک ایران در شهر اهواز به دلیل تداوم آلودگی‌های زیست‌محیطی و ایجاد نارضایتی عمومی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجواد اشرفی با اشاره به آلودگی‌های ایجادشده توسط این شرکت کربن بلک اهواز در روز‌های اخیر اظهار کرد: در پی انتشار آلاینده‌ها، ریخت‌وپاش گسترده دوده در محیط پیرامونی، نواقص موجود در سیستم‌های کنترل آلودگی و همچنین افزایش گلایه‌ها و مطالبات مردمی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان و اداره حفاظت محیط زیست اهواز قرار گرفت و گزارش‌های مربوطه به استاندار خوزستان ارائه شد.

وی افزود: استاندار خوزستان پس از بررسی ابعاد مختلف موضوع و دریافت گزارش‌های کارشناسی، با تأکید بر ضرورت صیانت از سلامت شهروندان، حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تداوم آلودگی‌های زیست‌محیطی، دستور پیگیری فوری موضوع و برخورد قانونی با این واحد آلاینده را صادر کرد و با توقف فعالیت شرکت تا زمان رفع کامل نواقص و اجرای الزامات زیست‌محیطی موافقت کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان ادامه داد: همراهی، حمایت و حساسیت استاندار خوزستان نسبت به مسائل زیست‌محیطی استان، به‌ویژه در حوزه آلودگی‌های صنعتی، نقش مهمی در تسریع روند رسیدگی و اجرای تصمیمات قانونی در این پرونده داشت و این موضوع نشان‌دهنده عزم جدی مدیریت ارشد استان در دفاع از حقوق مردم و حفاظت از محیط زیست است.

اشرفی همچنین با اشاره به نقش دستگاه قضایی در رسیدگی به این موضوع اظهار کرد: پرسنل محیط زیست به عنوان ضابطان قضایی، مستندات و گزارش‌های تخلفات زیست‌محیطی این واحد صنعتی را از طریق دادستان عمومی و انقلاب مرکزی استان پیگیری کردند که این موضوع با قاطعیت و حساسیت ویژه از سوی مقامات قضایی استان مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت حکم توقف فعالیت این واحد صادر و اجرایی شد.

وی با تشکر از حمایت‌ها و پیگیری‌های مستمر دستگاه قضایی استان، افزود: همراهی و اهتمام ویژه مقامات قضایی خوزستان در برخورد با تخلفات زیست‌محیطی، بیانگر توجه جدی این مجموعه به صیانت از حقوق عامه، سلامت شهروندان و اجرای دقیق قوانین زیست‌محیطی است.

اشرفی تصریح کرد: همکاری نزدیک مجموعه قضایی استان با اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، نقش مؤثری در تسریع اجرای احکام زیست‌محیطی و مقابله با واحد‌های آلاینده داشته و این اقدام نیز با توجه به اهمیت موضوع، حساسیت‌های زیست‌محیطی و پیگیری‌های مستمر دستگاه قضایی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرایی شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان، وجود نواقص فنی در سیستم فیلتراسیون و کنترل آلاینده‌ها، عدم مدیریت اصولی پسماند و همچنین انتشار دوده در محوطه این واحد صنعتی را از مهم‌ترین عوامل ایجاد آلودگی عنوان کرد و گفت: این واحد موظف است در مدت تعیین‌شده نسبت به رفع کامل نواقص، اصلاح فرآیند‌ها و اجرای الزامات قانونی و زیست‌محیطی اقدام کند.

وی تأکید کرد: در صورت تداوم عدم رعایت ضوابط و الزامات زیست‌محیطی توسط شرکت کربن بلک ایران، توقف فعالیت این واحد ادامه خواهد داشت و اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان در برخورد با واحد‌های آلاینده هیچ‌گونه اغماضی نخواهد داشت.

اشرفی خاطرنشان کرد: حفاظت از سلامت مردم، کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و صیانت از محیط زیست، از اولویت‌های اصلی مدیریت استان و اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان است و تمامی واحد‌های صنعتی موظف به رعایت کامل استاندارد‌ها و الزامات قانونی در حوزه محیط زیست هستند.