به مناسبت فرارسیدن عید سعید قربان، گوشت نذری قربانی ۱۰۰ راس گوسفند اهدایی خیران بین ۳ هزار خانوار نیازمند شهرستان لنجان توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول موسسه نیکوکاری امید محرومان شهرستان لنجان گفت: این اقدام خداپسندانه به منظور رساندن ثواب قربانی به نیازمندان واقعی و ترویج سنت حسنه اطعام در روز عید قربان صورت گرفته است.

حجت الاسلام علی هاشمی افزود: این تعداد گوسفند با کمک مالی و معنوی خیران از سراسر کشور تهیه شده است و پس از ذبح و بسته بندی بهداشتی، بین ۳ هزار خانوار نیازمند که از قبل شناسایی شده‌اند، توزیع می‌شود.

حجت الاسلام هاشمی ابراز امیدواری کرد که اینگونه اقدامات برای رفع محرومیت و ترویج فرهنگ کمک به همنوعان، همواره تداوم یابد.