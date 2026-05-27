تهران میزبان دور جدید اردوی تیم هندبال نوجوانان
مرحله جدید اردوی تدارکاتی تیم هندبال نوجوانان پسر ایران با دعوت از ۲۳ بازیکن، در تهران برپا میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم هندبال نوجوانان پسر ایران برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا، دور جدید تمرینات خود را از سر میگیرند. در همین راستا، کادر فنی تیم فهرست ۲۳ نفرهای از بازیکنان را برای حضور در این مرحله از اردوهای آمادهسازی فراخوانده است.
طبق برنامه اعلامشده، این اردو ۸ تا ۱۶ خرداد در فدراسیون هندبال برگزار خواهد شد و بازیکنان زیر باید در تمرینات حضور یابند:
محمدطاها ابراهیم خانلری، مهدی احمدی فر، امیرحسین ثمربخش، عرشیا جاویدی فر، حسن جودکی، صالح حسه زاده، محمدحسین حق ستان، آرین خالقی، حسین خجسته، شایان سوسنی، علی غیور، امیرعلی قاسمی، فرزاد مسیبی، مهرشاد منصوری، شایان منصوری، مهدیار مولوی، دانیال میرحسینی، فرشاد نوروزپور، امیرحسین نیک اقبال، محسن هادی زاده، محمدرضا همتی، محمد کشاورز و محمدحسین کمالی