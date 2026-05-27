بازار‌های فروش احشام در شهر‌های مختلف پاکستان در آستانه عید سعید قربان از لاهور و کراچی گرفته تا اسلام‌آباد و راولپندی، مملو از جمعیتی است که برای خرید دام قربانی راهی این اماکن شده‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ بر اساس آمار‌های غیررسمی، هر سال در پاکستان بیش از ۸ تا ۱۰ میلیون رأس دام سبک و سنگین در عید قربان ذبح می‌شود؛ دام‌هایی شامل گاو، گوسفند، بز و شتر که بخش مهمی از سنت مذهبی و اجتماعی مردم این کشور را تشکیل می‌دهد. کارشناسان اقتصادی نیز ارزش گردش مالی بازار قربانی در پاکستان را میلیارد‌ها روپیه برآورد می‌کنند.