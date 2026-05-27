به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، صبح امروز نماز عید سعید قربان در همه شهرهای خوزستان با حضور مردم ولایتمدار همزمان با سراسر کشور اقامه شد.

نماز عید سعید قربان امروز چهارشنبه، ۶ خرداد ۱۴۰۵ به امامت حجت‌الاسلام‌والمسلمین میراحمدرضا حاجتی، امام جمعه موقت اهواز اقامه شد.

این نماز ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه باحضور پرشور نمازگزاران در مصلای مهدیه امام خمینی اهواز اقامه شد.

همچنین دعای پر فیض ندبه پیش از نماز و راس ساعت ۷ صبح قرائت شد.