پخش زنده
امروز: -
نماز عید سعید قربان امروز همزمان با سراسر کشور در خوزستان اقامه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، صبح امروز نماز عید سعید قربان در همه شهرهای خوزستان با حضور مردم ولایتمدار همزمان با سراسر کشور اقامه شد.
نماز عید سعید قربان امروز چهارشنبه، ۶ خرداد ۱۴۰۵ به امامت حجتالاسلاموالمسلمین میراحمدرضا حاجتی، امام جمعه موقت اهواز اقامه شد.
این نماز ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه باحضور پرشور نمازگزاران در مصلای مهدیه امام خمینی اهواز اقامه شد.
همچنین دعای پر فیض ندبه پیش از نماز و راس ساعت ۷ صبح قرائت شد.