پخش زنده
امروز: -
مردم باقرشهر در هشتاد و هفتمین شب پیاپی، با حضور در میدان اصلی شهر، بر ادامه راه رهبر شهید و بیعت با ولایت تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اهالی باقرشهر در ادامه «قرار شبانه» خود، برای هشتاد و هفتمین بار گرد هم آمدند تا یاد رهبر فقید انقلاب را گرامی بدارند.
در این اجتماع، شرکتکنندگان با شعارهای حماسی، حمایت خود را از رهبر معظم انقلاب و جبهه مقاومت اعلام کرده و بر هوشیاری در برابر توطئههای دشمنان تأکید کردند. این تجمعات مردمی که از زمان شهادت حضرت آیتالله علی خامنهای آغاز شده، به نمادی از وفاداری اهالی جنوب شهرستان ری تبدیل شده است.