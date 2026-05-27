نماز عید سعید قربان، عید اضحی صبح امروز با حضور مردم مومن آذربایجان شرقی در مناطق مختلف استان اقامه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، مردم مومن این استان سحرگاه امروز نماز با شکوه عید رهایی از نفس، عید بندگی و اطاعت از پروردگار را در مساجد و مصلا‌های این خطه از کشورمان اقامه کردند.

نمازگزاران در فضایی سرشار از ایمان در مکان‌های برگزاری نماز عید قربان حضور یافتند و این عید بزرگ ابراهیمی را به یکدیگر تبریک گفتند و از خداوند متعال تعجیل در ظهور مهدی موعود(عج)، استجابت دعاها و رفع بلاها و حل مشکلات کشورمان و همچنین پیروزی نهایی رزمندگان جبهه مقاومت انقلاب اسلامی بر دشمن آمریکایی _ صهیونیستی و سلامتی رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت الله سیدمجتبی خامنه ای را خواستار شدند.

در تبریز هم نماز عید سعید قربان به امامت حجت الاسلام والمسلمین مطهری اصل امام جمعه تبریز در مصلای اعظم امام خمینی این شهر با حضور گسترده مردم مومن و خداجو برگزار شد.