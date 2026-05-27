معاون سلامت ادارهکل دامپزشکی استان قزوین از پیشبینی ۱۰ مرکز مجاز عرضه و کشتار دام در سطح استان خبر داد و گفت: شهروندان برای ذبح دام و دریافت خدمات بهداشتی، از این مراکز مورد تأیید استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز قزوین؛ جوادی، معاون سلامت ادارهکل دامپزشکی استان قزوین، اعلام کرد: ۱۰ مرکز مجاز عرضه و کشتار دام در استان برای ارائه خدمات در عید قربان پیشبینی شده است.
وی با تأکید بر اهمیت رعایت اصول بهداشتی در ذبح دام گفت: استفاده از مراکز مورد تأیید دامپزشکی، علاوه بر تضمین سلامت دام، موجب انجام کشتار تحت نظارت کارشناسان و ناظران شرعی میشود.
جوادی از شهروندان خواست برای تهیه و کشتار دام، به مراکز مجاز مراجعه کنند و در صورت نیاز، از طریق شماره ۱۵۱۲ با دامپزشکی استان تماس بگیرند.
معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان همچنین یادآور شد: کشتار دام در این مراکز مجاز بهصورت رایگان و با نظارت کامل انجام میشود.
جوادی در بخش دیگری از سخنانش به شرایط سلامت دام اشاره کرد و گفت: سلامت دام پیش از ذبح توسط همکاران دامپزشک ارزیابی میشود. از نشانههای ظاهری سلامت دام میتوان به براق بودن چشمها و وضعیت ظاهری مناسب اشاره کرد، اما تأیید نهایی سلامت فقط توسط دامپزشک ممکن است.
وی در پایان درباره قیمتگذاری تصریح کرد: تعیین قیمت دام در حیطه وظایف دامپزشکی نیست، اما مراکزی که مورد تأیید دامپزشکی و شهرداریها هستند، دام را بر اساس قیمتهای مصوب و تأییدشده وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت عرضه خواهند کرد.