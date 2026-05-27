نماز باشکوه عید سعید قربان با حضور گسترده مردم مؤمن و خداجوی در نقاط مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد اقامه شد.
حجتالاسلام موسویاعظم، امام جمعه موقت یاسوج، در خطبه اول نماز پرشکوه عید سعید قربان، با تبریک ولادت با سعادت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع) به همه طالبان حق و حقیقت و مجاهدان در عمل نه صرف گفتار، به تبیین حقیقت زهد، پرهیزگاری و نعمت والای محبت اهل بیت عصمت و طهارت (ع) پرداخت.
خطیب نماز عید قربان با اشاره به جایگاه والای ایمان و اطاعت از فرامین الهی، بر ضرورت تقویت معنویت در جامعه و بهرهگیری از آموزههای اهل بیت (ع) در مسیر زندگی تاکید کرد و گفت: امروز اقتدار و عظمت جمهوری اسلامی، مانع تحقق اهداف پلید دشمنان اسلام است.
حجتالاسلام موسویاعظم در خطبه نخست نماز عید قربان در یاسوج، با توصیه به انجام واجبات دینی و پرهیز از گناهان، گفت: برخی افراد به جای آنکه به واجبات واقعی دین توجه کنند، به اعمالی میپردازند که خود واجب میپندارند؛ در حالیکه اصل دین، اطاعت از دستورات الهی است نه آنچه به میل و تشخیص شخصی واجب تلقی میشود.
وی با تاکید بر اینکه ایمان واقعی با عمل همراه است، ادامه داد: نماز، روزه، دعا و تعقیبات، همگی باید در مسیر تقرب به خداوند و اصلاح جامعه باشد. فردی که اهل نماز است، اما رفتار نادرست دارد، باید در ایمان و عمل خود تجدید نظر کند.
وی با اشاره به اینکه همه ما از نعمت انجام اعمال خالص برخورداریم، اما تنها نعمتی که برخی از آن محرومند، «محبت اهل بیت» است، خاطرنشان کرد: عشق و خوشحالی حقیقی در گرو محبت به معصومین (صلوات الله علیهم اجمعین) است.
خطیب نماز عید یاسوج در ادامه به روایتی از امام صادق (ع) اشاره کرد و گفت: شخصی خدمت امام صادق (ع) آمد و سه بار اظهار فقر کرد، اما امام هر بار فرمود: «تو فقیر نیستی». در مرتبه سوم امام فرمود: آیا اگر تمام آنچه در دنیاست به دست تو دهند از دوست داشتن و یاری ما دست برمیداری؟ وی گفت نه، آنگاه امام فرمود: پس تو فقیر نیستی تو محبت ما را داری.
امام جمعه موقت یاسوج تأکید کرد: پس هرکدام از شما که دوستدار امیرالمؤمنین هستید، فقیر نیستید.
موسوی اعظم افزود: تنها عید قربان، عید غدیر، عید فطر و جمعه اعیاد مذهبی نیستند، بلکه روزی که انسان گناه و معصیت الهی انجام ندهد، آن روز برای او میمون و مبارک است و شایسته است که آن روز نیز در زمره اعیاد مذهبی قرار گیرد
خطیب نماز عید قربان ادامه داد: سلاح واقعی ما، ایمان و باور به وعدههای الهی است. این قدرت زوالناپذیر است و ما با اتکا به این باور، در برابر تمام توطئهها ایستادگی کردهایم.
همچنین در شهرهای گچساران، دهدشت، باشت، سوق، لیکک، چرام، لنده، مارگون، سیسخت، قلعهرئیسی و دیگر مناطق شهری و روستایی، نماز عید قربان با حضور گسترده مردم اقامه شد .
ائمه جمعه در خطبههای نماز عید قربان، با تبیین فلسفه این عید بزرگ، بر ضرورت تقوا، احیای سبک زندگی اسلامی، رسیدگی به نیازمندان و ترویج روحیه ایثار و فداکاری در جامعه تأکید کردند. آنان همچنین عید قربان را نماد بندگی، تسلیم در برابر امر الهی و تجلی وحدت امت اسلامی دانستند.
در پایان مراسم، مردم ضمن تبریک این عید بزرگ به یکدیگر، با ذبح قربانی، نذورات خود را میان نیازمندان و خانوادههای کمبضاعت توزیع کردند.
عید سعید قربان، یادآور ایثار و عبودیت حضرت ابراهیم (ع) و حضرت اسماعیل (ع)، از مهمترین اعیاد مسلمانان جهان به شمار میرود که همه ساله دهم ماه ذیالحجه برگزار میشود.