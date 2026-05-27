شبکه نمایش سیما برای روز چهارشنبه ۶ خرداد ماه ، مجموعه‌ای از آثار متنوع سینمای ایران و جهان را در گونه های ماجراجویی، بیوگرافی و درام برای مخاطبان خود تدارک دیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جدول پخش نوبت عصر و شامگاهی این شبکه با فیلم‌های شاخصی همراه خواهد بود.

علاقه‌مندان به دنیای فانتزی و ماجراجویی می‌توانند در ساعت ۱۷ بیننده فیلم سینمایی «ماجرا‌های شگفت‌انگیز آدل بلان‌سک» (The Extraordinary Adventures of Adèle Blanc-Sec) باشند.

این فیلم به کارگردانی لوک بسون، داستان خبرنگار جسوری را روایت می‌کند که در اوایل قرن بیستم در پاریس، درگیر اتفاقاتی ماوراءالطبیعه و مومیایی‌های مصر باستان می‌شود.

در ساعت ۱۹، نوبت به فیلم بیوگرافی و اکشن «ند کلی» (Ned Kelly) می‌رسد.

این اثر به زندگی قهرمان مردمی و یاغی مشهور استرالیایی می‌پردازد که در برابر بی‌عدالتی‌های پلیس و دولت زمان خود قد علم کرد.

بازی‌های درخشان و تصویرسازی از مناظر استرالیا از نقاط قوت این فیلم محسوب می‌شود.

شبکه نمایش در ساعت ۲۱ با پخش فیلم تلویزیونی «از کوچه‌های باران»، فضایی درام و معنوی را به خانه‌ها می‌آورد.

این فیلم با محوریت مفاهیم انسانی و اخلاقی، داستانی لطیف را روایت می‌کند که متناسب با ذائقه مخاطبان سینمای ایران است.

پایان‌بخش برنامه‌های این روز، فیلم سینمایی «مخزن» (The Tank) خواهد بود که در ساعت ۲۳ روی آنتن می‌رود.

این فیلم با فضایی معمایی و مهیج، مخاطب را تا آخرین لحظه با خود همراه می‌کند و گزینه‌ای مناسب برای علاقه‌مندان به سینمای پرتعلیق است.