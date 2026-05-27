نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از رفع مشکلات مربوط به قیمت و تامین سوخت شرکت‌های هواپیمایی خبر داد و بر ضرورت استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی جهت نوسازی ناوگان هوایی و همچنین ممانعت از تعدیل نیروی کار در ایرلاین‌ها تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عباس صوفی با اشاره به نشست اخیر کمیته حمل‌ونقل هوایی کمیسیون عمران مجلس، گفت: این نشست با حضور رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و سایر مدیران مرتبط با این حوزه برگزار شد و موضوعات مختلفی از جمله آخرین وضعیت پرواز‌ها و زیرساخت‌های فرودگاهی کشور مورد بحث و بررسی دقیق قرار گرفت.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: یکی از مباحث مهم این جلسه، مشکلات شرکت‌های هواپیمایی در زمینه تامین و قیمت‌گذاری سوخت بود. خوشبختانه با حضور نمایندگان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، این موضوعات پیگیری و مشکلات موجود در این بخش حل و فصل شد.

وی در خصوص راهکار‌های جبران کمبود ناوگان هوایی و رفع مشکلات فعلی ایرلاین‌ها، تصریح کرد: برای حمایت از ناوگان هوایی و جبران آسیب‌های جدی واردشده به این بخش، موضوع استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و فعال‌سازی صندوق توسعه حمل‌ونقل هوایی مطرح شد. علاوه بر این، پیگیر آن هستیم تا با استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی، تسهیلات لازم در اختیار شرکت‌های هواپیمایی قرار گیرد تا بتوانند برای خرید و ورود هواپیما‌های نو اقدام کنند.

صوفی با تاکید بر لزوم ارتقای کیفیت خدمات پروازی، اظهار کرد: تامین خسارات واردشده به شرکت‌ها یک موضوع است و تامین منابع مالی برای نوسازی ناوگان موضوعی دیگر که هر دو در حال پیگیری هستند. انتظار می‌رود با همت دولت، حمایت وزارت راه و شهرسازی و پشتیبانی صندوق توسعه ملی، شرکت‌های هواپیمایی ورود هواپیما‌های جدید را در دستور کار جدی خود قرار دهند تا مشکل کمبود ناوگان برطرف شود.

این نماینده مجلس در پاسخ به دغدغه‌های مطرح شده مبنی بر احتمال تعدیل نیرو در برخی شرکت‌های هواپیمایی، خاطرنشان کرد: در این نشست تاکید جدی کمیسیون عمران بر این بود که در شرایط فعلی، هیچ‌گونه تعدیل نیرویی در ناوگان هوایی کشور صورت نگیرد. در همین زمینه، شرکت‌های بزرگ هواپیمایی از جمله ایران‌ایر، ماهان و آسمان رسماً اعلام کردند که تاکنون هیچ‌گونه تعدیل نیرویی نداشته‌اند و سایر ایرلاین‌ها نیز با توجه به شرایط، متعهد شدند که وضعیت اشتغال نیرو‌های خود را حفظ کنند.