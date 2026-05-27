به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی همدان گفت: نمایشگاه گل و گیاه و گیاهان دارویی، سوغات و صنایع‌دستی همدان تا ۱۰ خرداد از ساعت ۱۵ تا ۲۱ پذیرای مردم است.

مسعود دهبانی صابر افزود: در این نمایشگاه همچنین کارگاه‌های آموزشی عمومی رایگان شامل کارگاه آموزشی هرس درختان و درخچه ویژه بازدیدکنندگان تدارک دیده شده است.

او تأکید کرد: این نمایشگاه در فضایی افزون بر سه هزار مترمربع و ۱۳۵ واحد مشارکت کننده گل و گیاه، سوغات از استان‌های همدان، فارس، اصفهان، یزد، خراسان رضوی، مرکزی، قزوین، کرمان و مازنداران در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی افتتاح شد.

دهبانی صابر تصریح کرد: در این رویداد، انواع گل‌ها و گیاهان زینتی، محصولات مرتبط با گل و گیاه و سوغات عرضه خواهد شد و همچنین بازدیدکنندگان می‌توانند با تازه‌ترین دستاورد‌های صنعت گل و گیاه، سوغات همدان و هنر‌های مرتبط با آن آشنا شوند.