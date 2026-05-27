عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه حوزه معدن کشور رشد چندانی نداشته است، گفت: از حدود ۱۳ هزار معدن که برای آنها پروانه اکتشاف صادر شده است حدود ۶۰۰۰ معدن فعال شده و بقیه غیرفعال هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مصطفی طاهری با اشاره به اهمیت حوزه معدن در توسعه اقتصادی کشور، گفت: از حدود ۱۳ هزار معدن که برای آنها پروانه اکتشاف صادر شده است حدود ۶۰۰۰ معدن فعال شده و بقیه غیرفعال هستند که باید به سرعت تعیین تکلیف شوند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه ما در حوزه اکتشاف هم با ضعف مواجه هستیم، تصریح کرد: اگر دولت واقعا در مناطق اکتشافی، عمق اکتشاف و نوع مواد مختلف معدنی را سریعتر تعیین کند و مشخص شود کجا‌ها چه مواد معدنی داریم و از طریق قانون، آنها را به مزایده بگذارد و فعال کند قطعاً باعث جهشی در این حوزه می شود که هم به تولید ثروت در شرایط کنونی می‌انجامد و هم برای آیندگان ایجاد ثروت و سرمایه می‌کند.

وی یادآور شد: متاسفانه تاکنون حوزه معادن کشور رشد چندانی نداشته است و تعداد معادن جدید بزرگ محدود است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: اغلب معادن بزرگ از گذشته وجود داشته است و معدن جدیدی اضافه نشده است، هرچند ظرفیت معدنی در کشور زیاد است که باید برای فعالسازی آنها چاره اندیشی شود.