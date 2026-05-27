به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، مجید اخوان گفت: پس از تهاجم دشمن آمریکایی- صهیونی به زیرساخت‌های غیرنظامی فرودگاه بین‌المللی تبریز با انجام عملیات گسترده بازسازی و بهسازی زیرساخت‌ها، این فرودگاه بار دیگر آماده ارائه خدمات هوانوردی و پذیرش پرواز‌های داخلی و خارجی شده است.

وی با اشاره به خسارات وارد شده به بخش‌های مختلف این فرودگاه از جمله باند پروازی، برج مراقبت و پایانه‌های مسافری در جریان جنگ ۱۲ روزه افزود: متخصصان و کارشناسان صنعت هوانوردی و فرودگاهی کشور با تلاش شبانه‌روزی و بهره‌گیری از توان فنی داخلی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن عملیات بازسازی و آماده‌سازی این مجموعه را به سرانجام رساندند.

اخوان اظهار کرد: فرودگاه بین‌المللی تبریز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز هوانوردی شمال‌غرب کشور، اکنون به‌طور کامل عملیاتی است و آمادگی دارد خدمات مورد نیاز مسافران و شرکت‌های هواپیمایی را ارائه کند.

به گفته سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، این فرودگاه پیش از این یکی از قطب‌های مهم پروازی کشور به‌شمار می‌رفت و پرواز‌های منظم داخلی به مقاصدی همچون تهران، مشهد، کیش، شیراز، بندرعباس، اصفهان، اهواز، کرمان، قشم و رشت و همچنین پرواز‌های بین‌المللی به مقاصدی از جمله استانبول، نجف، مدینه، باکو، ازمیر، آدانا و دبی از طریق آن انجام می‌شد.

وی خاطرنشان کرد: با بازگشایی مجدد فرودگاه تبریز، برنامه‌ریزی برای ازسرگیری کامل مسیر‌های پروازی داخلی و بین‌المللی در دستور کار قرار گرفته و به‌تدریج شبکه پروازی این فرودگاه به شرایط عادی بازخواهد گشت.

فرودگاه تبریز اعلام کرد: پرواز آزمایشی ارومیه_ تبریز صبح امروز چهارشنبه انجام گرفت و پرواز رسمی بعد از ظهر روز جمعه این هفته هشتم خرداد با حضور مسئولان صورت خواهد گرفت.