مدیر جهاد کشاورزی مهاباد گفت: با توجه به بارندگی‌های مناسب، نگرانی از بابت تأمین آب مورد نیاز بخش کشاورزی وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیر جهاد کشاورزی مهاباد در شورای توسعه بخش کشاورزی این شهرستان از تولید ۹۰ هزار تن گندم و خرید بیش از ۵۸ هزار تن آن در این شهرستان خبر داد و گفت: با وجود بارندگی‌های مناسب، امسال نگرانی از بابت تامین آب کشاورزی وجود ندارد.

بایزید حسن پور بیان کرد: با اشاره به آمادگی هشت مرکز خرید گندم در این شهرستان، کیفیت گندم تولیدی امسال را در سطح مطلوبی عنوان کرد و گفت: تلاش بر این است تا گندم کشاورزان با کمترین افت و بالاترین قیمت ممکن خریداری شود.

حسن‌پور در ادامه به وضعیت کالا‌های اساسی در بازار اشاره و خاطرنشان کرد: در آستانه عید قربان، هیچ‌گونه کمبودی در عرضه کالا‌های اساسی احساس نمی‌شود و برای دو روز باقی‌مانده تا عید، حدود ۱۰ تن مرغ وارد بازار شده است.

وی همچنین از جذب ۵۶ پرونده در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی خبر داد و گفت: امسال ۵۷۰ میلیارد ریال اعتبار برای مکانیزاسیون این شهرستان در نظر گرفته شده که باید با تمام توان برای جذب این اعتبارات تلاش کنیم.

مدیر جهاد کشاورزی مهاباد در پایان به موضوع ساخت و ساز‌های غیرمجاز اشاره کرد و گفت: در سال جاری، ۲۵ فقره ساخت و ساز غیرمجاز تخریب و ۴۵ پرونده دیگر نیز در مراحل رسیدگی قضایی قرار دارد.