رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سنندج از شناسایی و دستگیری پنج نفر به اتهام حفاری غیرمجاز در یکی از تپههای تاریخی بخش حسینآباد این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سیروان صنوبری گفت: در بررسیهای بهعملآمده مبنی بر انجام حفاری غیرمجاز در محدوده یک تپه تاریخی در بخش حسینآباد سنندج پنج نفر در حال حفاری با استفاده از بیل مکانیکی دستگیر شدند
او با اشاره به ماهیت تاریخی محوطه یادشده افزود: این تپه دارای آثار و شواهد تاریخی از جمله سفالینههای مربوط به دوره اسلامی و هزاره اول پیش از میلاد است.
صنوبری عنوان کرد: در نتیجه این اقدام غیرمجاز، گودالی به عمق حدود چهار متر و قطر سه متر در محوطه ایجاد و بخشی از ساختار تپه دچار آسیب و تخریب شده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سنندج یادآور شد: پرونده موضوع برای سیر مراحل قانونی در مراجع ذیصلاح در حال پیگیری است.