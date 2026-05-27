دولت به تنهایی در شرایط فعلی برای تامین معیشت مردم مسئول نیست بلکه یکایک ما مسئولیت داریم و باید هر یک وظیفه‌مان را انجام دهیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، امام جمعه مشهد روز چهارشنبه در خطبه‌های نماز عید سعید قربان در حرم مطهر رضوی گفت: اگر همه احساس مسئولیت کنیم و حرکت مردمی منسجمی شکل گیرد جلوی سواستفاده سودجویان گرفته می‌شود.

آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی افزود: پسندیده نیست یک سال گوشت وارد سفره خانواده‌ای نشده باشد.

امام جمعه مشهد ادامه داد: وقتی مشکلی رخ می‌دهد همه انگشت‌ها به سمت دولت است درحالیکه در مساله معیشت همه ما مسئول هستیم.

آیت‌الله علم‌الهدی گفت: قرارگاه اقتصاد مقاومتی در استان تشکیل شده تا مشکلات رصد و گرانفروشان شناسایی شوند لذا همگان باید در این رابطه همکاری کنند.

وی افزود: مبارزه با سودجویان کلان وظیفه دولت و دستگاه قضا است. ما هم مسئولیم به خانوار‌های تحت فشار کمک کنیم.

وی بیان کرد: بخشی از این گرانی‌ها در وضعیت جنگی طبیعی است، اما گرانفروشی تخلف است و در کمیته اقتصاد مقاومتی گرانفروشان با کمک مردم شناسایی می‌شوند.

علم‌الهدی تاکید کرد: نوسانات زیاد نرخ کالا‌ها نیز قابل قبول نیست، اجناس نباید هفته به هفته افزایش قیمت داشته‌ باشند و مسئولان باید با این وضعیت مبارزه کنند.

وی در ادامه با اشاره به تجمعات شبانه مردم، افزود: اجتماع جهاد برای دفاع از دین خدا بسیار ارزشمند است و از اجتماع نماز مهم‌تر است.

وی ادامه داد: خوشبختانه ملت ایران امروز در مقابل نا پاک‌ترین دشمنان خدا در تجمع‌های شبانه حماسه خلق کردند.

وی با تبریک عید قربان هم گفت: عید سعید قربان عید معرفت است همه فعل و انفعلات ما براساس باور‌های ما است عده‌ای باور دارند خدا وجود دارد و در مقابل پروردگار گناه و خطا نمی‌کنند.