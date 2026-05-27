مردم مومن شهرری در هشتاد و هفتمین قرار متوالی خود، با تجمعی باشکوه در میدان اصلی بر ایستادگی در مسیر آرمان‌های رهبر شهید امت و بیعت ابدی با رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میدان اصلی شهرری در هشتاد و هفتمین شب پیاپی از عروج ملکوتی رهبر فقید انقلاب، میزبان صد‌ها تن از دلدادگانی بود که برای تجدید میثاق با آرمان‌های والای نظام و رهبری گرد هم آمدند.

در این اجتماع حماسی، اقشار مختلف مردم فداکار شهرری با سر دادن شعار‌های «لبیک یا خامنه‌ای»، آمادگی خود را برای جانفشانی در راه اعتلای اسلام و اجرای فرامین حضرت آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای در مقابله با جبهه استکبار اعلام کردند. حاضرین با در دست داشتن تصاویر رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب، بر این حقیقت پای فشردند که راه مقاومت با قدرت و صلابت ادامه خواهد داشت.