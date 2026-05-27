کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: آسمان استان صاف همراه با غبار محلی و در بعدازظهر در مناطق دریایی، وزش بادهای جنوب غربی پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: پدیده جوی غالب امروز، وزش بادهای جنوب غربی در دریا بعدازظهر خواهد بود.
او افزود: دریا صبح آرام و در بعدازظهر به ویژه در تنگه هرمز کمی مواج و با احتیاط شناورهای سبک، دریا برای تردد و انجام امور دریایی مساعد پیش بینی میشود.
كارشناس اداره كل هواشناسي هرمزگان، گفت: تداوم این شرایط جوی و دریایی با اندکی تغییر، تا پایان هفته پیش بینی میشود.
حمزه نژاد، گفت: از لحاظ دمایی در دو روز آینده با ماندگاری هوای گرم، افزایش نسبی دمای بیشینه در برخی نقاط استان مورد انتظار است.