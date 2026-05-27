حجتالاسلام والمسلمین مظفری، امام جمعه قزوین با تأکید بر افول قدرت آمریکا و پیشبینی نابودی قطعی رژیم صهیونیستی، از حضور مردم در صحنه تجمعات شبانه بهعنوان مجاهدت یاد کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجتالاسلام والمسلمین مظفری، امام جمعه قزوین در خطبههای نماز عید قربان در مسجد النبی (ص) با اشاره به شهادت « رهبر قائد»، آن را نقطه عطفی برای بیداری ملت ایران و بسیاری از مردم در سراسر گیتی دانست و اظهار داشت: امت اسلامی نیز بهزودی شاهد بعثت و تحقق اهداف خود خواهد بود.
وی با بیان اینکه دشمنان باید بدانند زمان به عقب بازنمیگردد، تصریح کرد: آمریکا روزبهروز بیشتر از ابهت و شوکت گذشته خود فاصله گرفته و در مسیر اضمحلال، سقوط و نابودی قرار دارد.
امام جمعه قزوین با استناد به فرمایشات امام راحل (ره)، رژیم صهیونیستی را «غاصب» خواند و گفت: این رژیم در ۲۵ سال آینده، یعنی تا سال ۱۴۰۳ شمسی، شاهد زوال و نابودی خواهد بود و مردم جهان بهزودی شاهد محو این غده سرطانی از منطقه خواهند بود.
حجتالاسلام والمسلمین مظفری ، از «مجاهدتهای شبانهروزی ملت عزیز ایران» در قالب حضور در کف خیابانها طی نزدیک به سه ماه گذشته، قدردانی کرد.
وی بیان کرد: مطابق فرموده رهبر معظم انقلاب، این حضور حماسی در خنثیسازی نقشههای دشمن و تقویت جایگاه دیپلماتیک کشور بسیار مؤثر است. لذا، ضروری است که ضمن حفظ اتحاد و انسجام، به دشمنان داخلی و خارجی اجازه نفوذ در صف مستحکم ملت داده نشود.
وی با اشاره به ریشههای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، گفت: ملت عزیز ایران با تکیه بر حقیقت توحیدی و الهام از فرمایشات بزرگان، انقلاب اسلامی را برپا کردند و در دفاع مقدس نیز با ایستادگی مثالزدنی، مانع از دستاندازی دشمن به خاک کشور شدند.
امام جمعه قزوین افزود: جبهه مقاومت و عملیات طوفانالاقصی نیز با الهام از شعار «الله اکبر» شکل گرفته و لرزه بر اندام مستکبران و صهیونیستهای جهانخوار انداخته است.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری تأکید کرد: ملت ایران، جنگهای تحمیلی دوم و سوم را نیز با تکیه بر همین باور الهی پشت سر گذاشتند و شجاعانه در برابر صف دشمنان ایستادگی کردند.