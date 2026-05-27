جهاد کشاورزی مهاباد در اطلاعیه‌ای، ضمن هشدار درباره ذبح غیربهداشتی دام، از مردم خواست اصول ایمنی و بهداشتی را در خرید، نگهداری و مصرف گوشت قربانی جدی بگیرند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، با فرا رسیدن عید سعید قربان، جهاد کشاورزی شهرستان مهاباد با صدور اطلاعیه‌ای، توصیه‌های بهداشتی حیاتی را به شهروندان یادآور شد تا از بروز مشکلات احتمالی در زمینه سلامت پس از ذبح دام جلوگیری شود.

بر اساس این گزارش، رعایت نکات بهداشتی در روز عید قربان، به ویژه در خصوص ذبح دام و نگهداری و مصرف گوشت، از اهمیت بالایی برخوردار است.





مهم‌ترین توصیه‌های بهداشتی ابلاغ شده عبارتند از:

اجتناب از ذبح غیربهداشتی: شهروندان اکیدا از ذبح دام در اماکن عمومی، معابر، خیابان‌ها و منازل که خارج از نظارت بهداشتی دامپزشکی است، خودداری کنند.

نگهداری اصولی گوشت: گوشت و اندام‌های خوراکی دام ذبح شده باید قبل از مصرف، حداقل به مدت ۲۴ ساعت در دمای یخچال (۰ تا ۴ درجه سانتیگراد) نگهداری شوند.

استفاده از دستکش: هنگام قطعه کردن و شستشوی گوشت، استفاده از دستکش الزامی است.

پرهیز از دستکاری ضایعات: از برش دادن و دستکاری کیست‌ها و آبسه‌های موجود بر روی لاشه، دل و جگر خودداری شود.

مدیریت پسماند دام: اندام‌ها و ضایعات غیرقابل مصرف دام نباید به هیچ عنوان در اختیار حیوانات قرار گیرند.

مصرف گوشت پخته: تمامی گوشت‌ها و آلایش خوراکی باید به طور کامل پخته و سپس مصرف شوند.

ضدعفونی وسایل: تمامی وسایل و تجهیزاتی که با گوشت و آلایش در تماس هستند، باید به دقت شسته و ضدعفونی گردند.

جهاد کشاورزی مهاباد تأکید کرده است که رعایت این دستورالعمل‌ها، نقش بسزایی در حفظ سلامت فردی و عمومی جامعه در این ایام پربرکت خواهد داشت.