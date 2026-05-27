محققان معتقدند عوامل اجتماعی مانند وضعیت تأهل ممکن است به عنوان نشانگرهای مهم خطر سرطان در سطح جمعیت عمل کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از یو اس نیوز، محققان گزارش دادند در بزرگسالانی که هرگز ازدواج نکردهاند، در مقایسه با افرادی که ازدواج کردهاند، خطر ابتلا به سرطان به طور قابل توجهی بالاتر است.
این مطالعه نشان داد که تقریباً در تمام موارد اصلی سرطان، خطر ابتلا در مردان ۶۸٪ و در زنان ۸۵٪ بیشتر است.
«پائولو پینیرو»، محقق ارشد و استاد پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه میامی فلوریدا، در یک بیانیه خبری گفت: «این یافتهها نشان میدهد که عوامل اجتماعی مانند وضعیت تأهل ممکن است به عنوان نشانگرهای مهم خطر سرطان در سطح جمعیت عمل کنند.»
محققان گفتند که افزایش خطر در بین افراد مجرد به ویژه برای سرطانهای قابل پیشگیری- سرطانهایی که با عفونتها، سیگار کشیدن و نوشیدن الکل مرتبط هستند- برجستهتر بود.
«فرانک پندو»، محقق ارشد و مدیر مؤسسه مراقبتهای حمایتی در دانشگاه میامی، گفت: «این بدان معناست که اگر ازدواج نکردهاید، باید به عوامل خطر سرطان توجه بیشتری داشته باشید، هرگونه غربالگری لازم را انجام دهید و از نظر مراقبتهای بهداشتی بهروز باشید.»
پندو در یک بیانیه خبری گفت: «برای تلاشهای پیشگیرانه، یافتههای ما به اهمیت هدف قرار دادن آگاهی از خطر سرطان و استراتژیهای پیشگیری با توجه به وضعیت تأهل اشاره دارد.»
ازدواج از قبل با تشخیص زودهنگام سرطان و شانس بقای بهتر مرتبط است. محققان گفتند افراد متاهل اغلب سیستمهای حمایتی قویتر و ثبات اقتصادی بیشتری دارند و احتمال بیشتری دارد که به رژیمهای درمانی طاقتفرسای سرطان پایبند باشند.
با این حال، محققان گفتند که مطالعات کمی بررسی کردهاند که آیا ازدواج در وهله اول بر احتمال ابتلا به سرطان تأثیر میگذارد یا خیر.
پینیرو گفت: «ما میخواستیم بدانیم چه کسی بیشتر احتمال ابتلا به سرطان دارد: افراد متاهل یا افراد مجرد؟»
برای این مطالعه، محققان دادههای بیش از ۴ میلیون مورد سرطان را در بین بیش از ۱۰۰ میلیون نفر که بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ در ۱۲ ایالت زندگی میکردند، بررسی کردند.
به طور کلی، از هر ۵ بزرگسال در این مطالعه، ۱ نفر هرگز ازدواج نکرده بود.
محققان دریافتند که نتایج نشان دهنده ارتباط معناداری بین ازدواج و کاهش نرخ سرطان است.
محققان گفتند که برای برخی از سرطانها، این میزان در بین افراد مجرد حتی بالاتر از خطر کلی در تمام انواع سرطانهای اصلی بود.
محققان دریافتند که مردان بالغی که هرگز ازدواج نکرده بودند، تقریباً پنج برابر بیشتر به سرطان مقعد مبتلا شدند، در حالی که زنان بالغی که هرگز ازدواج نکرده بودند، تقریباً سه برابر بیشتر به سرطان دهانه رحم مبتلا شدند.
محققان همچنین دریافتند که ارتباط بین ازدواج و سرطان در افراد بالای ۵۰ سال قویتر است، که نشان میدهد مزایای ازدواج ممکن است با افزایش خطر سرطان آنها با افزایش سن، قویتر شود.
پینیرو گفت: «ارتباط بین وضعیت تأهل و خطر سرطان، یک مشاهده جالب و جدید است که شایسته تحقیقات بیشتر است.»