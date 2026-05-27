به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ حکومت انگلیس در حالی از تجاوز رژیمهای آمریکا و اسرائیل علیه ایران به نوعی پشتیبانی میکند که پیامدهای اقتصادی این جنگ در این کشور در حال عمیقتر شدن است و نمایندگان احزاب مختلف را در مجلس این کشور به واکنش واداشته است.
پیامدهای عمیق جنگ رژیمهای آمریکا و اسرائیل علیه ایران با پایههای اقتصاد، اروپا را نیز به لرزه درآورده است. جنگی که ترامپ به راه انداخته دود آن وارد ریههای لندن و بروکسل شده و داد رهبران احزاب در اروپا را درآورده است.
رهبر حزب لیبرال دموکرات سومین حزب بزرگ این کشور در مجلس این کشور میگوید: برخی از مشکلات اقتصادی فعلی ما ناشی از رئیس جمهور ترامپ و جنگ بی ملاحظه او با ایران است.
اد دیوی میافزاید: بگذارید کاملا واضح بگویم، جنگ ترامپ بحران هزینه زندگی و سوخت را به سطوح جدید و نگران کنندهای در کشور رسانده است و ارائه لایحه جدید دولت برای مدیریت این شرایط ضروری است.
پیامدهای تجاوز رژیمهای آمریکا و اسرائیل علیه ایران به گفته نمایندگان مجلس انگلیس برای شهروندان ویرانگر شده و در صورت حمایت نشدن خانوارها غیرقابل تحمل خواهد شد.
کریس وب نماینده مجلس انگلیس میگوید: امنیت انرژی بخشی از چالشی که ما با آن مواجهیم. درگیری ویرانگر با ایران تأثیر فزایندهای در سراسر جهان داشته است. برای خانوادههایی که در حال حاضر برای تأمین معاش خود با مشکل مواجهند افزایش مجدد هزینههایشان ویرانگر است.
تارنمای روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف نوشت: این کشور بیش از هر زمان دیگری در نیم قرن اخیر به دریافت کمک مالی از صندوق بین المللی پول نزدیک شده است. نارضایتی از عملکرد اقتصادی و سیاسی دولت انگلیس از جمله در پشتیبانی از جنگ رژیمهای آمریکا و اسرائیل علیه ایران و فلسطین، بزرگترین شکست حزب کارگر را در انتخابات اخیر رقم زده و به گفته ناظران نخست وزیر این کشور را به لبه پرتگاه سیاسی برده است.