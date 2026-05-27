به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، عید سعید قربان یکی از اعیاد مهم در دین اسلام است که طبق احادیث نبوی فلسفه اصلی آن قربانی کردن نفس انسان در برابر گناهان است و عید قربان پس از روز عرفه فرصتی جدید برای ارتباط با خداوند را برای انسان‌ها فراهم می‌کند که باید آن را قدر دانست.

حجت الاسلام مهدوی نژاد امام جمعه موقت سمنان در خطبه‌های بعد از نماز عید قربان سمنان گفت: فلسفه عید قربان، ایثار و فداکاری، تسلیم فرمان خدا بودن و از زیباترین جلوه‌های بندگی و خضوع خالصانه و تزکیه نفس برای تقرب به درگاه الهی است.

وی گفت: عید قربان و اقامه نماز آن وحدت، یکپارچگی، عزت، اقتدار اسلام و مسلمانان را به همراه دارد.