نماینده ولیفقیه در لرستان با بیان اینکه ملتها دیگر سپر پایگاههای آمریکایی نخواهند شد، گفت: آمریکا شریک ما در تنگه هرمز، در خلیجفارس نیست و دیگر نقطه امنی برای شرارت در منطقه نخواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نماینده ولیفقیه در لرستان، صبح امروز در خطبههای نماز عید قربان، با سفارش همگان به بهرهبردن از معاد، اظهار کرد: عمرها به پایان میرسد و چنانچه در زندگی کار خیر و نیک و پسندیده نباشد، این گذران عمر بیهوده است.
حجتالاسلام و المسلمین سید احمدرضا شاهرخی خاطرنشان کرد: ما در دههای هستیم که منتهی به روز مبارک غدیر میشود و باید از همین روزها که با نام امامت و ولایت همراه بوده، معرفتافزایی کرد و به تحکیم معارف و آموزههای شیعی پرداخت.
به گفته نماینده ولیفقیه در لرستان، مراسمهایی که در استان برگزار میشود باید تلفیقی از حماسه و گرامیداشت امامت و ولایت باشد.
حجتالاسلام و المسلمین شاهرخی بیان داشت: نام غدیر و نام ائمه با احسان و نیکوکاری همراه است و بنابراین در اجاره مسکن، کمکهای معیشتی و درمانی و کاهش دردها و رنجها همیشه باید در دستور کار هر مسلمان و شیعه در همه ایام بهویژه دهه امامت و ولایت باشد.
وی با اشاره به پیام رهبر انقلاب به مناسبت حج، تصریح کرد: حاجیان میروند تا با اعمال حج از زندگی دنیوی فاصله گرفته و به سعادت اخروی برسند.
نماینده ولیفقیه در لرستان بر پیوندزدن موسم حج به همه ایام سال تأکید و خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب در پیام خود فرمودند همانطور که ملت ایران از آموزههای دینی درس گرفتند و لباس صلحپذیری را از تن درآورده و احرام سعادتمندی دنیوی و اخروی بستهاند.
شاهرخی با بیان اینکه انقلاب اسلامی الگویی از حج ابراهیمی است، گفت: ملت ایران استبداد داخلی و حامیان بیگانه را ریشهکن و با اذکار الهی در سه جنگ پیروز شدند.
وی با تأکید بر اینکه ملتها دیگر سپر پایگاههای آمریکایی نخواهند شد، افزود: هر مذاکرهای باید بر این محور انجام شود.
نماینده ولیفقیه در لرستان تأکید کرد: آمریکا شریک ما در تنگه هرمز، در خلیجفارس نیست و دیگر نقطه امنی برای شرارت در منطقه نخواهد داشت.
حجتالاسلام و المسلمین شاهرخی، نقض آتشبس در زمان مذاکره را نشان از بدعهدی و شیطانصفتی آمریکا خواند و گفت: نیروهای مسلح آماده واکنش قاطع، سریع و اجرای تدابیر فرمانده کل قوا هستند، مردم هم انتظار دارند هر تعرض و تهاجمی از سوی دشمن، با اقتدار و با شدت بیشتری پاسخ داده شود.
وی اظهار کرد: ملت ایران به مذاکرهکنندگان اعتماد دارد، اما انتظار دارند بیش از این در جریان تبادل اطلاعات و پیامها قرار بگیرند. چرا که همین عدم اطلاع موجب شد برجام خسارتبار بر ملت تحمیل شود.