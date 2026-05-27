مردم مومن و انقلابی فیروزکوه در هشتاد و هفتمین شب پیاپی شهادت رهبر فقید انقلاب، با تجمعی پرشور در میدان معلم، بر وفاداری به آرمان‌های والای امام امت و بیعت با حضرت آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اهالی شهرستان فیروزکوه که از نخستین شب شهادت مظلومانه حضرت آیت‌الله علی خامنه‌ای میعادگاهی شبانه را برپا کرده‌اند، در هشتاد و هفتمین قرار خود، میدان معلم این شهر را به نمادی از استقامت تبدیل کردند.

در این اجتماع حماسی، اقشار مختلف مردم فیروزکوه گرد هم آمدند تا ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره رهبر شهید خود، پیوند ناگسستنی‌شان را با رکن رکین ولایت فقیه ابراز کنند.