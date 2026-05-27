تکمیل یادمانهای نیمه تمام شهدا، تدوین دانشنامه دفاع مقدس استان و توسعه برنامههای فرهنگی در یادمانهای شهدای گمنام از مهمترین برنامههای امسال است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان رضوی در سفر به بردسکن و بازدید از یادمان شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در حال حاضر ۱۵۹ یادمان شهدا در سطح استان وجود دارد که نزدیک به ۵۰۰ پیکر مطهر شهید گمنام در این مکان ها تدفین شدهاند.
سرهنگ ابوطالب جوان افزود: پارسال نیز هشت مکان جدید برای تدفین شهدای گمنام آمادهسازی شد و استان خراسان رضوی موفق شد سهمیه تدفین هشت پیکر مطهر شهید گمنام را دریافت کند.
وی با بیان اینکه واگذاری پیکر شهدا نیازمند فراهم بودن شرایط لازم است، ادامه داد: بر اساس ضوابط تعیین شده، حداقل ۷۰ درصد یادمان باید پیش از تدفین آماده شده باشد تا از ایجاد طرح های نیمهتمام و رها شده جلوگیری شود.
سرهنگ جوان گفت: تجربههای گذشته نشان داده است که برخی طرح ها پس از تدفین شهدا به دلیل نبود زیر ساخت و اعتبارات لازم نیمهکاره رها شدهاند؛ به همین دلیل تکمیل زیرساختها پیش از تدفین در اولویت قرار گرفته است.
وی افزود: هدف ما این است که یادمانهای شهدا در دانشگاهها و مراکز مختلف به پایگاههای فرهنگی فعال تبدیل شوند تا علاوه بر فضای معنوی، محل اجرای برنامههای فرهنگی، تربیتی و معرفتی برای دانشجویان، دانشآموزان و عموم مردم باشند.
وی با اشاره به تأکیدات امام خمینی (ره) چنین بیان کرد: یادمانهای شهدا باید همانند امامزادگان عشق باشند و بتوانند در انتقال فرهنگ ایثار، مقاومت و ارزشهای دفاع مقدس نقشآفرینی کنند.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان رضوی همچنین درباره اقدامات انجامشده در حوزه موزهها و یادمانهای دفاع مقدس گفت: در برخی شهرستانهای استان اقدامات مؤثری برای ایجاد موزهها و یادمانهای دفاع مقدس انجام شده، اما اولویت فعلی، تکمیل پروژههای نیمهتمام و ارتقای زیرساختهای موجود است.
سرهنگ جوان یکی از مهمترین دستاوردهای سال گذشته را تکمیل بیش از ۳۰ یادمان شهدا در استان عنوان کرد و افزود: این اقدامات با هدف توسعه فضاهای فرهنگی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در مناطق مختلف استان انجام شده است.
وی تأکید کرد: برنامه اصلی امسال تکمیل دانشنامه دفاع مقدس استان، تکمیل یادمانهای نیمهتمام و اجرای برنامههای فرهنگی ابلاغی در حوزه حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت خواهد بود.