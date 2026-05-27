به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، صبح امروز نماز عید سعید قربان با حضور مردم خداجوی قزوین و به امامت حجت الاسلام و المسلمین مظفری در در مسجد النبی(ص) اقامه شد.

همچنین مومنان نمازگزار در دیگر مناطق استان هم امروز همزمان با عيد بندگي و طاعت پروردگار با حضور در مساجد و بقاع متبرکه سراسر استان در فضايي لبریز از معنويت و عبوديت نماز عید سعید قربان را اقامه کردند.

مردم خداجوی استان در این عید بزرگ با طنین ندای ملکوتی الله اکبر و لله الحمد با خالق يکتا راز و نياز کردند.