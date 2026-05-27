مردم ولایتمدار شهرستان پیشوا در هشتاد و هفتمین شب متوالی از شهادت مقتدای امت، با تجمع در میدان امام خمینی (ره)، بر ادامه راه مقاومت و بیعت ناگسستنی با ولایت تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میدان امام خمینی (ره) شهرستان پیشوا شامگاه چهارشنبه بار دیگر شاهد حضور پرشور مردم متدین و انقلابی بود که برای هشتاد و هفتمین شب پیاپی گرد هم آمدند تا صدای استغاثه و پایداری خود را به گوش جهانیان برسانند.
در این اجتماع معنوی و حماسی که با حضور خانوادههای معظم شهدا، جوانان و اقشار مختلف مردم برگزار شد، شرکتکنندگان با قرائت دعا و سر دادن شعارهای انقلابی، ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی و حامیان غربیاش، حمایت قاطع خود را از جبهه مقاومت و رزمندگان اسلام در منطقه ابراز داشتند.