سرزمین منا، از ۳۰ هزار حاجی کشورمان میزبانی می‌کند؛ همچنین با توجه به گرمای هوای مشاعر مقدسه، دو «اتاق سرما» برای رسیدگی فوری به موارد گرمازدگی در مرکز پزشکی منا تدارک دیده شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، بانوان و افراد معذور اهل تشیع پس از ترک عرفات و توقفی کوتاه در ایستگاه نیت مشعرالحرام، راهی منا می‌شوند.

همچنین بانوان و آقایان اهل سنت و آقایان اهل تشیع نیز پس از وقوف در مشعرالحرام و توقف چندساعته، به سمت منا منتقل خواهند شد.

استقرار اتاق‌های سرما برای مقابله با گرمازدگی در منا استقرار اتاق‌های سرما برای مقابله با گرمازدگی در منا استقرار اتاق‌های سرما برای مقابله با گرمازدگی در منا استقرار اتاق‌های سرما برای مقابله با گرمازدگی در منا استقرار اتاق‌های سرما برای مقابله با گرمازدگی در منا

در همین راستا، تمامی چادر‌های محل اسکان زائران ایرانی تجهیز و به کاروان‌ها تحویل شده و خدمات مختلف اجرایی، درمانی و راهنمایی در منا فعال شده است.

نیرو‌های واحد راهنمایی حجاج نیز در خیابان‌های ۴۰۴ و ۴۰۶ مستقر هستند و همزمان با ورود زائران، خدمات هدایت و راهنمایی را ارائه خواهند کرد.

مرکز پزشکی حج و زیارت نیز در خیابان ۴۱۷ منا مستقر شده و خدمات درمانی در سه مکتب زائران ایرانی هم ارائه می‌شود.

همچنین با توجه به گرمای هوای مشاعر مقدسه، دو «اتاق سرما» برای رسیدگی فوری به موارد گرمازدگی در مرکز پزشکی منا تدارک دیده شده تا زائران در صورت نیاز، به سرعت تحت مراقبت قرار گیرند.

تمامی تمهیدات برای حضور و اسکان زائران ایرانی در سرزمین منا فراهم شده است.