رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان قرچک از پلمپ یک واحد صنفی متخلف به دلیل تقلب و عدم رعایت ضوابط بهداشتی خبر داد و گفت پرونده متخلفین برای رسیدگی به تعزیرات ارجاع شد و دویست کیلوگرم مرغ آن معدوم شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیداسماعیل کاظمی رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان قرچک با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای تشدید نظارت بر واحد‌های صنفی پروتئینی وگوشت و مرغ در آستانه عید قربان و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، در جریان بازرسی‌های میدانی در سطح شهرستان به همراه بازرسین اداره دامپزشکی و جهاد کشاورزی واداره صمت یک واحد صنفی متخلف فروشنده مرغ وگوشت به دلیل تقلب و عدم رعایت موارد و ضوابط بهداشتی پلمب شد و از ادامه فعالیت آنان جلوگیری شد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی قرچک با تاکید بر اینکه سلامت مردم و عرضه مواد پروتیینی سالم و بهداشتی خط قرمز نظارتی ماست و با هرگونه تخلفی که سلامت یا حقوق اقتصادی مردم را به مخاطره بیندازد بدون اغماض برخورد خواهد شد