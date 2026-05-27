به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان گفت: شهروندان و مصرف‌کنندگان گوشت‌های قربانی بدانند، شبکه دامپزشکی شهرستان اصفهان به منظور حفظ سلامت عمومی و تأمین بهداشت جامعه، اقدام به برقراری هفت سایت اختصاصی ذبح و کشتار دام ویژه روز عید قربان کرده است.

مدیر روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان ادامه داد: در تمامی این مراکز، ناظران بهداشتی و شرعی جهت نظارت بر فرآیند ذبح مستقر هستند.

زهرا کارخانه داران اضافه کرد: همچنین بازرسان دستگاه‌های ذیربط بر قیمت دام زنده عرضه شده در این سایت‌ها نظارت دقیق خواهند داشت.

کارخانه‌داران گفت: از شهروندان گرامی تقاضا می‌شود برای حفظ سلامت خود، تنها به مراکز معرفی شده مراجعه کنند.

وی گفت: تلفن ۱۵۱۲ به منظور اعزام اکیپ‌های سیار نظارت بهداشتی به منازل شهروندانی که متقاضی ذبح دام در محل هستند، آماده پاسخگویی است.