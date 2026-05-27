حجاج سرزمین وحی پس از بیتوته در مشعرالحرام و اقامه نماز صبح، همزمان با طلوع خورشید، امروز به‌صورت پیاده رهسپار سرزمین مِنا شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، زائران بیت‌الله‌الحرام پس از وقوف در عرفات، در شبی سرشار از اشک، نیایش و دلدادگی، وارد مشعرالحرام شدند؛ سرزمینی که در آن دل‌ها از هیاهوی دنیا فاصله می‌گیرد و انسان، سبک‌بارتر از همیشه، خویش را در آستان حضرت دوست می‌یابد.

زائران پس از بیتوته در مشعرالحرام و اقامه نماز صبح، همزمان با طلوع خورشید، امروز به‌صورت پیاده رهسپار سرزمین مِنا شدند.

امروز حاجیان رمی جمره عقبه، قربانی و حلق یا تقصیر را انجام می‌دهند و سپس ایام تشریق را در سرزمین مِنا سپری خواهند کرد.