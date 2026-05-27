مقاومت اسلامی لبنان بامداد چهارشنبه اعلام کرد که رزمندگان این جنبش طی ۲۴ ساعت گذشته، ۳۲ عملیات علیه مواضع، تجمعات نظامیان و خودروهای ارتش رژیم صهیونیستی انجام دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از رسانه جنگ مقاومت لبنان، حزبالله در بیانیهای اعلام کرد که تجمع خودروها و نیروهای ارتش اسرائیل در اطراف مخزن آب در شهرک «زوطر الشرقی» را با شلیک یک فروند موشک هدف قرار داده است.
مقاومت اسلامی همچنین از هدف قرار دادن سه تانک «مرکاوا» و دو خودروی زرهی «نمیرا» در شهرک زوطر الشرقی با دستهای از پهپادهای انتحاری «ابابیل» خبر داد.
در ادامه این بیانیهها آمده است که رزمندگان حزبالله آتشبار توپخانه ارتش اسرائیل در شهرک «عدیسه» را نیز با دستهای از پهپادهای انتحاری ابابیل هدف قرار دادهاند.
حزبالله همچنین اعلام کرد که تجمع خودروها و نیروهای ارتش اسرائیل در اطراف مخزن آب در زوطر الشرقی را با دو پهپاد انتحاری مورد حمله قرار داده است.
رسانههای وابسته به مقاومت اسلامی لبنان نیز گزارش دادند که روز دوشنبه نیز حزب الله ۲۲ عملیات نظامی علیه رژیم صهیونیستی انجام داده بود.