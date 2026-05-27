به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بخشدار مرکزی زرین‌شهر، با اشاره به ضرورت جلوگیری از گسترش بی‌رویه و بدون مجوز واحد‌های دامداری در روستای مبارک‌آباد گفت: جهاد کشاورزی شهرستان با همکاری شهرداری ورنامخواست ملزم است به منظور تعیین سازوکار‌های لازم برای ساماندهی این واحد‌ها اقدام کند.

جواد مکارمی افزود: برای اصلاح و تسریع در صدور مجوز‌های قانونی واحد‌های موجود نیز لازم است تیمی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی، شبکه دامپزشکی و هیات‌مدیره مجموعه از واحد‌ها بازدید و وضعیت واحد‌های فعال و غیرفعال را مشخص کنند.

وی با تأکید بر اهمیت حمایت از تولید و اشتغال در این مجموعه تاکید کرد: پس از بررسی‌های میدانی، تصمیمات لازم درباره نحوه صدور پروانه تأسیس و بهره‌برداری اتخاذ خواهد شد.

به گفته وی، مدیریت امور آبفا و امور برق شهرستان نیز ملزم است در چارچوب ضوابط قانونی، نهایت همکاری و مساعدت را برای رفع مشکلات این واحد‌ها داشته باشند.

بخشدار مرکزی زرین‌شهر همچنین با اشاره به وضعیت دامداری‌های شهرستان گفت: در مجموع، شهرستان لنجان دارای ۷۹۰ واحد دام سبک و ۴۶۰ واحد دام سنگین است.