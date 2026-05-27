پخش زنده
امروز: -
تمام زائران ایرانی تا پایان روز نهم ذیالحجه صحرای عرفات را ترک کردند و عملیات انتقال آنان به مشعرالحرام و منا با موفقیت به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مرحله از عملیات حملونقل ترددی، ۲۰۱ دستگاه اتوبوس مسئولیت جابجایی زائران را برعهده داشتند و حدود ۳۰ هزار زائر ایرانی به مشعرالحرام و منا منتقل شدند.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، بانوان و معذورین اهل تشیع به منا اعزام شدند و زائران اهل سنت به همراه آقایان اهل تشیع راهی مشعرالحرام شدند.
زائران حاضر در مشعرالحرام صبح دهم ذیالحجه و پس از طلوع آفتاب به سمت منا حرکت خواهند کرد تا اعمال رمی جمرات را انجام دهند.