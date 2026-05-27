به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سبزوار با اعلام این خبر گفت: بارندگی‌های مناسب، تلاش کشاورزان و اقدامات کارشناسان جهاد کشاورزی، رونق تولید گندم را در این سال زراعی به همراه داشته است.



ابراهیم رودسرابی افزود: از ۱۳ هزار هکتار سطح زیرکشت غلات شهرستان سبزوار حدود ۳ هزار هکتار به کشت گندم اختصاص یافته است که پیش بینی می‌گردد بیش از ۱۲هزار تن گندم در امسال از سطح مزارع شهرستان برداشت شود.

وی ادامه داد: تمهیدات مختلفی برای تحویل سریع گندم کشاورزان به مراکز خرید درنظر گرفته شده است از جمله مرکز خرید گندم دربخش روداب که افتتاح شد.

رود سرابی گفت: با پیگیری‌های اعضای ستاد برداشت غلات شهرستان بویژه معاون محترم استاندار و فرماندار شهرستان و مدیریت جهادکشاورزی این بخش برای اولین بار دارای مرکز خرید گردید و کشاورزان محترم روداب می‌توانند گندم تولیدی خود را به این مرکز تحویل نمایند.

وی با بیان اینکه قیمت خریدگندم در امسال ۴۹۵۰۰۰ ریال به ازای هرکیلوگرم اعلام شده است افزود: بیش از ۹۰۰۰ تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان خریداری و تحویل سیلو‌های نگهداری گندم درشهرستان شود.