تأکید معاون استاندار لرستان بر فرهنگ سازی مقابله با کشت گیاهان ممنوعه
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان بر ضرورت گفتمانسازی فرهنگی برای پیشگیری از کشت گیاهان ممنوعه و بازنمایی قبح این کشت در جامعه تأکید کرد و گفت: این مهم باید در دستور کار دستگاههای مربوطه قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: گفتمان سازی فرهنگی برای مقابله با آثار شوم و خطرناک کشت گیاهان دارویی ممنوعه، یک ضرورت است.
سعید پورعلی تصریح کرد: نمایش سودآوری هنگفت در زمینه کشت گیاهان ممنوعه بدون بیان ریسکهای حقوقی و حتی زیانهای بلندمدت این کشت، باعث شده بخشی از کشاورزان و مردم به این کشت روی بیاورند که لازم است مقابله با این نمایش و روایت، در دستور کار دستگاههای فرهنگی همکار در حوزه مبارزه با مواد مخدر قرار بگیرد.
پورعلی ادامه داد: مساله کشت گیاهان ممنوعه، در بلندمدت امنیت غذایی جامعه و امنیت روانی و اجتماعی جوانان را به مخاطره میاندازد بنابراین شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر باید از ظرفیت این جلسات برای هم افزایی، تبادل تجربه و دانش موجود دستگاهها در حوزه پیشگیری، استفاده کافی را داشته باشد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان گفت: این استان در حوزه کشفیات و مقابله با مواد مخدر از رتبه بسیار خوبی برخوردار است ولی بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی برای مقابله با گفتمان سوددهی کشت گیاهان ممنوعه باید در دستور کار قرار بگیرد.
پورعلی افزود: اگر باورپذیری فرهنگی در حوزهای کم شود، اقدامات فرهنگی از بازدهی کافی برخوردار نخواهد بود که در مساله پیشگیری، مقابله با کشت گیاهان ممنوعه و قبح کشت این گیاهان، باید هم صدایی بین دستگاههای فرهنگی و خدماتی افزایش یابد، زیرا نهادهای مختلفی از جمله جهاد کشاورزی، خانههای بهداشت، مدارس، بنیادها، بسیج و کمیته امداد در عمق روستاها حضور دارند.
وی تصریح کرد: باید فرآیند کشت جایگزین و طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی از طرف دستگاههای متولی ارائه شود، محتوی مناسب و مبتنی بر تغییر رفتار در اختیار مردم و کشاورزان قرار بگیرد تا این روایت غیرواقعی، تقویت نشود.
به گفته پورعلی ورود شورای فرهنگ عمومی به موارد پیشگیری از مواد مخدر، مسبوق به سابقه میباشد و در لرستان نیز سال گذشته یکی از جلسات شورای فرهنگ عمومی با حضور استاندار، نماینده ولیفقیه و دستگاههای عضو در این حوزه برگزار شد.