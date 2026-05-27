امام جمعه کیش، گفت: عید قربان روز نزدیک شدن به خداوند است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت الاسلام والمسلمین علیرضا بینیاز در خطبههای نماز عید قربان، گفت: پیغمبر خدا، حضرت ابراهیم در روز عید قربان از یک آزمایش الهی سربلند درآمد.
او افزود: حضرت ابراهیم، نمونهای بزرگ برای مومنان است و نامش جاودان شد.
خطیب نماز عید قربان، گفت: در عید قربان به نیازمندان و فقرا توجه شود و نذورات برای ایشان در نظر گرفته شود.
حجت الاسلام و المسلمین بی نیاز، گفت: اولین درس عید قربان، توجه به مسائل معنوی، نماز، توبه، دعا، استغفار و ارتباط با خداوند و درس دوم آن مواسات و نوع دوستی و همدلی است.
او با اشاره به اجتماع شبانه مردمی در کشور، گفت: تا هر زمانی نیاز باشد عرصه خیابان را حفظ خواهیم کرد.
امام جمعه کیش از مردم متعهد کیش و نیروهای امنیتی برای حفظ امنیت اجتماع شبانه قدردانی کرد.
حجت الاسلام و المسلمین بی نیاز با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به حجاج، گفت: حج عامل قوت مسلمانان و هراس مشرکان و برائت از مشرکان (آمریکا و اسرائیل) شعار و اصل اساسی است.
امام جمعه کیش، به ضرورت صرفه جویی در شرایط فعلی کشور نیز توصیه کرد.