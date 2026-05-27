امام جمعه کیش، گفت: عید قربان روز نزدیک شدن به خداوند است.

عید قربان، روز نزدیک شدن به خداوند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت الاسلام والمسلمین علیرضا بی‌نیاز در خطبه‌های نماز عید قربان، گفت: پیغمبر خدا، حضرت ابراهیم در روز عید قربان از یک آزمایش الهی سربلند درآمد.

او افزود: حضرت ابراهیم، نمونه‌ای بزرگ برای مومنان است و نامش جاودان شد.

خطیب نماز عید قربان، گفت: در عید قربان به نیازمندان و فقرا توجه شود و نذورات برای ایشان در نظر گرفته شود.

حجت الاسلام و المسلمین بی نیاز، گفت: اولین درس عید قربان، توجه به مسائل معنوی، نماز، توبه، دعا، استغفار و ارتباط با خداوند و درس دوم آن مواسات و نوع دوستی و همدلی است.

او با اشاره به اجتماع شبانه مردمی در کشور، گفت: تا هر زمانی نیاز باشد عرصه خیابان را حفظ خواهیم کرد.

امام جمعه کیش از مردم متعهد کیش و نیرو‌های امنیتی برای حفظ امنیت اجتماع شبانه قدردانی کرد.

حجت الاسلام و المسلمین بی نیاز با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به حجاج، گفت: حج عامل قوت مسلمانان و هراس مشرکان و برائت از مشرکان (آمریکا و اسرائیل) شعار و اصل اساسی است.

امام جمعه کیش، به ضرورت صرفه جویی در شرایط فعلی کشور نیز توصیه کرد.