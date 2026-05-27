صبح امروز در عید سعید قربان، شهرستان مهاباد غرق در عطر بندگی و وحدت شد و مردمان این دیار با حضور در مساجد شهر، شکوه ایمان و همبستگی خود را به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، نماز عید قربان در مهاباد با حضور باشکوه اقشار مختلف مردم برگزار شد. در این آیین عبادی، نمازگزاران در صفوفی منسجم، ضمن اقامه نماز عید، بار دیگر بر پیوندهای عمیق دینی و اجتماعی خود تأکید کردند و صحنههایی از یکدلی و برادری را در جایجای این شهرستان پدید آوردند.
پس از پایان مراسم نماز، فضای شهر حال و هوایی متفاوت به خود گرفت. مردم مومن مهاباد با برپایی دید و بازدیدهای عیدانه، تقویت صلهرحم و دستگیری از نیازمندان، پیام محبت و نوعدوستی را در میان جامعه گسترش دادند.
برگزاری ضیافتهای خانوادگی نیز جلوهای دیگر از شور و نشاط این عید بزرگ در میان خانوادههای مهابادی است که با محوریت معنویت و همدلی به انجام میشود.